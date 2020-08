Naiivi juhatuse liige: üle poole meie töötajatest on andnud negatiivse koroonaproovi 

Koppel sõnab, et konkreetne seltskond, kes Naiivis viibisid ja kellel nädala aega hiljem haigusetunnused ilmnesid, olid pärit Soomest. Hetkeseisuga pole võimalik öelda, kust nemad viiruse said.

Koppel märgib, et praeguseks on kõikidele Naiivi töötajatele tehtud Covid-19 test. „Hetkeseisuga ei ole veel kõik tulemused 100 protsenti käes. Samas üle poole meie töötajatest, kes on testimas käinud ja ka tulemused kätte saanud, on andnud negatiivse koroonaproovi,” kinnitab ta.