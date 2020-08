„JÄRGMINE PEATUS“ | Reis Kreekasse: pidev maski kandmine, ülimadalad koroonahinnad ning suletud poed-restoranid 

Kreeka pealinna Ateenat ja Korfu saart külastanud Risto nendib, et praegu reisida sooviv inimene peab olema paindlik. Näiteks temal tuli viimasel hetkel muuta ära oma tagasireis (Viini kaudu), sest muidu pidanuks jääma kaheks nädalaks karantiini.

Lisaks paindlikkusele peab olema valmis, et enamikes avalikes kohtades on kohustuslik maski kandmine. Risto muigab, et temal jäid kõrvatagused sellest valusaks.