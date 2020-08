Töötukassa maksis töötasuhüvitist rohkem kui 32 000 töötajale 

Kokku said nelja kuu jooksul kõige enam töötasu hüvitist Osaühing Hansaliin (5,8 miljonit eurot), aktsiaselts Norma (2,5 miljonit eurot), Osaühing HT Laevateenindus (1,9 miljonit eurot), Enefit Kaevandused AS (1,8 miljonit eurot) ning Aktsiaselts Tallink Grupp (1,5 miljonit eurot).

Kõige rohkem on seni tagasinõudeid olnud koondamiste tõttu. Hüvitise saanud töötaja on koondatud ja see ei vasta töötasu hüvitise tingimustele. Töötukassa esitab tagasinõue tööandjale. Hetkel on koondamise tõttu tagasinõudeid 200 inimese osas, mis puudutavad 55 ettevõtet, tagasinõuete suurus on kokku 170 489,17 eurot.