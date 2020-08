FOTOD | Laagna avarii põhjustanud Isa Khalilov astus kohtu ette. Surmakutsar: „Minu kiirus polnud 200 km/h!“ 

„Õnnetus võis juhtuda nii, et Volvo juht ei vaadanud ümberreastumisel, et keegi tuleb tagant. Mina sõitsin otse. Osaliselt olen süüdi, aga kiirus polnud nii suur. Kiirus võis olla 120 kilomeetrit tunnis,“ ütles vahi all olev Khalilov täna kohtus. Istungit jälgis esireas ka Khalilovi isa.