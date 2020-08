Lapimaal plahvatas Soome piirivalve rendiauto alla paigaldatud lõhkeseade 

Valga sõpruslinn Tornio asub Lapimaal ja piirneb Rootsis asuva kaksiklinna Haparandaga. Plahvatus toimus teisipäeva varahommikul Tornio Pudase elamurajoonis, kus asuvad ka mitmed kortermajad. Kohalike võimude teatel plahvatas lõhkeseade rendiauto all, mida kasutas Soome piirivalve. Piirivalve juht Valtteri Viitala sõnul korraldati intsidendi tõttu vajalikud turvakontrollid.

Tornio elanik Tatu Savikurki ütles, et kuulis umbes kella ühe paiku varahommikul „väga valju pauku“. „Esimese asjana arvasin, et see ei saa olla ilutulestik, vaid keegi tulistas püssist või midagi plahvatas,“ selgitas kohalik soomlane. Ta nägi kortermaja välisukse ees piirivalvesõidukit ja relvastatud politseinikke.