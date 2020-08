Eesti uudised RIIGIKOHUS VAAGIS PENSIONIREFORMI | Valitsusel alternatiivmõtted töös: kogu teine sammas likvideeritakse! Marvel Riik , täna, 21:04 Jaga: M

KELLEL ÕIGUS? Riigikohtu üldkogu vaagimas vabariigi presidendi ja koalitsiooni tüliõuna. Kas pensionireform on vastuolus põhiseadusega või mitte? Foto: Mari Luud

„Kui riigikohus peaks välja tulema lahendusega, mis selle [pensioni]reformi sisult nurjab, siis poliitiliselt järgmine etapp on see, et kogu teine sammas likvideeritakse,“ ütles rahandusminister Martin Helme teisipäeval riigikohtu istungi vaheajal. Riigikohtu istungil arutati presidendi taotlust tunnistada valitsuse pensionireform põhiseadusega vastuolus olevaks.