Eesti uudised Poolsada Tartu Ülikooli kliinikumi töötajat on määratud eneseisolatsiooni Ohtuleht.ee , täna, 21:49

Tartu Ülikooli kliinikum. Foto: Aldo Luud

Möödunud nädalal teatas Tartu Ülikooli kliinikum, et kolmel töötajal avastati koroonaviirus ja ligemale kolmkümmend töötajat on määratud eneseisolatsiooni. Õhtulehe andmetel on see arv viimaste päevadega suurenenud ja hetkel viibib eneseisolatsioonis 50 kliinikumi töötajat.