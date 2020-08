Maailm President Trumpi ultimaatum: hiinlased müügu oma TikTok 45 päevaga Microsoftile Tõnis Erilaid , täna, 21:10 Jaga: M

President Donald Trump nõudis, et noorte seas ülipopulaarne internetiäpp TikTok, mis kuulub Hiina firmale ByteDance, olgu 15. septembriks müüdud Microsoftile. Parem kui terve firma, mitte ainult USA haru, millel on umbkaudu 100 miljonit tarvitajat. Hiina meedia ütles, et ameeriklased on andnud valida: annate alla või puhkeb hiiglaslik lahing ja TikToki kasutamine Ühendriikides keelatakse.