Maailm Korruptsioonis süüdistatud ekskuningas põgenes Hispaaniast Tõnis Erilaid , täna, 20:43

Hispaania kuningas Juan Carlos. Foto: Reuters/Scanpix

Hispaania ekskuningas Juan Carlos saatis nädalalõpul oma pojale kuningas Felipe VI-ndale kirja, et läks maapakku. Ta on kodumaal uurimise all süüdistatuna Saudi Araabialt saadud altkäemaksus, mis ulatub 90 miljoni euroni. Lahkumise põhjuseks nimetas Juan Carlos ka seda, et tema perekonna privaatsust on ülemäära rikutud.