Jaanika Kressa | Eestis on hirmus vanaks saada 

Vaenulikud meedikud

Muidugi on iga olukord erinev. Inimeste saatused, nende soovid ja võimalused on erinevad. Kuid reeglina ei soovi perekonnad, kes raskelt haige vanainimese hoolekandeasutusse on sunnitud viima, et nende lähedane seal kalli raha eest ebainimlikkust ja väärkohtlemist peab taluma. Inimesed lihtsalt ei tea, kuidas seal asjad käivad. Nad usaldavad ja arvavad, et see on loomulik, et vana inimene viiakse kusagile surema.

Kuidas me siiski oleme rahvana nii kaugele jõudnud? Et meil puudub austus esivanemate vastu? Et meil puudub austus elu ees? Et me ei lihtsalt ei hooli!

Eestis on hirmus vanaks saada. Sest vanu inimesi vaadatakse kui katkiseid kodumasinaid, mida pole varsti enam vaja.

Olen viimase poole aasta jooksul iga päev elanud kaasa hea sõbra kannatustele. Kummastav on olnud näha arste, kes on mind mõnitanud sellepärast, et ma tahan vana inimest haiglas vaatamas käia. Mulle on öeldud, et ma olen hull, sest helistan ja pärin, et nagunii ei saa ta enam terveks. Et vanad inimesed ongi sellised. Et ülehoolitsemine pole hea. “Mida mina teha saan,” imestas haiglavaimulik, kui talle helistasin.

Arusaamatu on meditsiinitöötajate vaenulik hoiak vitamiinide, probiootikumide ja toetavate toidulisandite vastu. Haiglas, hooldushaiglas ja vanadekodus ei tohi inimene enam tarbida neid tooteid, millega ta varem harjunud on olnud. Vanal inimesel pole süsteemi arvates enam midagi vaja, pole vaja tuttavaid asju enda ümber, pole vaja sõpradega suhelda, pole vaja saada liikuda ega hingata värsket õhku, talle ei tohi külla minna ja - nüüd pange eriti hoolega tähele - hooldajatel on keelatud temaga rääkida!

Sunnitult voodisse