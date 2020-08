Maailm VIDEO | MEELETU HÄVING: Liibanoni pealinna raputas võimas plahvatus Toimetas Kristjan Väli , täna, 19:07 Jaga: M

GALERII

Foto: Kuvatõmmis/Twitter

Liibanoni pealinnas Beirutis toimus võimas plahvatus, vahendab CNN. Esialgu arvati, et plahvatuse põhjustas ilutulestikuladu, ent viimased andmed ütlevad, et tegemist oli hoopis lõhkeainega. Täpne põhjus on alles selgitamisel.