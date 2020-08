VIDEO JA FOTOD | MEELETU HÄVING: Liibanoni pealinna raputas võimas plahvatus, surnud on vähemalt 100 inimest

Liibanoni terviseminister Hamad Hasan ütles ajakirjandusele, et hukkunuid ja vigastatuid on väga palju. BBC vahendab, et surma on saanud vähemalt 100 inimest ja vigastada rohkem kui 4000 inimest. Tõenäoliselt suurenevad numbrid veelgi, sest paljud inimesed on rusude all lõksus.

Esialgu arvati, et plahvatuse põhjustas ilutulestikuladu, ent viimased andmed ütlevad, et tegemist oli hoopis lõhkeainega. Täpne põhjus on alles selgitamisel, vahendab CNN.

Sotsiaalmeedias levib info, et Beirutis toimus samal ajal ka teine plahvatus. Väidetavalt toimus teine plahvatus linna keskuse ligidal, kuid ükski ametlik kanal pole seda veel kinnitanud.

Liibanoni sisejulgeolekuülem ütles ajakirjandusele, et sadamapiirkonna hävitanud plahvatuse põhjustas lõhkeaine. Praeguseks on teada, et plahvatuse sütitas tulekahju sadamas. Liibanoni president Michel Aoun teatas valikkusele, et sadamas oli 2750 tonni ammooniumnitraati, mida oli seal ebaturvaliselt laostatud juba viimased kuus aastat.

President kuulutas välja kahenädalase hädaolukorra ja kutsus kolmapäevaks kokku erakorralise kriisikoosoleku.

Prantsusmaa välisminister on Liibanonile teada andnud, et nad on valmis riiki raskel ajal abistama.

Sotsiaalmeedias levivad sajad kaadrid sadamapiirkonnast, mis on täiesti varemetes. Plahvatuse lööklaine purustas ka suure osa linnast. Kohalik ajakirjandus kirjutab, et majade aknaklaasid purunesid kümne kilomeetri raadiuses.