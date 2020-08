VIDEO JA FOTOD | MEELETU HÄVING: Liibanoni pealinna plahvatuses on hukkunud vähemalt 100 inimest, haiglad ei jõua kõiki haavatuid aidata

Liibanoni terviseminister Hamad Hasan ütles ajakirjandusele, et hukkunuid ja vigastatuid on väga palju. BBC vahendab, et surma on saanud vähemalt 100 inimest ja vigastada rohkem kui 4000 inimest. Tõenäoliselt suurenevad numbrid veelgi, sest paljud inimesed on rusude all lõksus.

Liibanoni sisejulgeolekuülem ütles ajakirjandusele, et sadamapiirkonna hävitanud plahvatuse põhjustas lõhkeaine. Praeguseks on teada, et plahvatuse sütitas tulekahju sadamas. Liibanoni president Michel Aoun teatas valikkusele, et sadamas oli 2750 tonni ammooniumnitraati, mida oli seal ebaturvaliselt laostatud juba viimased kuus aastat. Ammooniumnitraat on põllumajanduses kasutatav väetis.

President kuulutas välja kahenädalase hädaolukorra ja kutsus kolmapäevaks kokku erakorralise kriisikoosoleku. Samuti kuulutas Aoun välja kolmepäevase leina, mis algas kolmapäeval. „Eile Beirutit tabanud õudust ei ole võimalik sõnadesse panna. Ma soovin kiita kõiki liibanonlasi, kes eile läbi suitsu, leekide ja kaose vabatahtlikult abikäe ulatasid,“ teatas ta.

Prantsusmaa välisminister on Liibanonile teada andnud, et nad on valmis riiki raskel ajal abistama.

Mis juhtus?

Sotsiaalmeedias levivad sajad kaadrid sadamapiirkonnast, mis on täiesti varemetes. Plahvatuse lööklaine purustas ka suure osa linnast. Kohalik ajakirjandus kirjutab, et majade aknaklaasid purunesid kümne kilomeetri raadiuses.

Beiruti haiglas viibiv CNNi ajakirjanik Ghazi Balkiz kirjeldas vaatepilti kui täielikku kaost. "Inimesi tuleb kogu aeg juurde. Paljud on saanud vigastada, sest purunenud klaas lendas neile peale," kirjeldas Balkiz olukorda ühes Liibanoni pealinna haiglas.