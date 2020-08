Toomas Alatalu | Minu raha või panga raha? 

Katkestasin jutu, öeldes, et kuna ma tehtavat niikuinii ei jaga, siis pole mõtet selgitada, kuid tehku kõik, mida plaanib, sest ma usaldan teda kirurgina. Ehkki ta selgitas pärastki tehtut, oskan ma operatsiooni tänagi selgitada üksnes üldistada väitega, et „lõigati peaaegu nagu Jeltsinit“ ja et kolm nädalat hiljem valiti ikkagi riigikogusse. Mis sest, et oli raske rääkida ja püsti seista.

Selle viimaseks jäänud riigikogu päevil sai minust ka pensionär. Eeskujuks oleva isikuna oli loomulik pensionisamba valimine, ent kuna põguski pilk selle toimimisele ei tekitanud usaldust, läksin üle pensionikindlustuslepingule, et raha kogumise asemel seda sealt kätte saada.

Pank hakkab pärijaks

Tunnistan ausalt, et ei süüvinud toona ette pandud paberitesse – ikkagi teine valdkond – ja meelde jäi vaid see, et mul tuli välja valida „soodustatud isik.“ Pidanuks nagu olema loogiline, et küllap pärijad ise otsustavad järelejäänud raha üle, ent kui ikkagi taheti kellegi valimist, siis seda ka tegin. Kümneks aastaks, nagu soovitati ja sai kirja pandud ja ausalt öeldes olnuks toona nagu naljakas pikema ajaga opereerida.

Täpselt kümne aasta möödudes tuli see mulle endale meelde, sest ehkki kindlustusandja ja –võtja lepingus on kirjas, et mind infitakse kõigest olulisest, seda paraku „soodustatud isiku“ äralangemise puhul ei tehtud. Tagantjärgi lepingu teksti vaagides peaks see ikkagi kohustuslikus korras toimuma, sest iva on selles, et soodustatud isiku 10 aastat kehtiva volituse ammendumisel läheb kindlustusevõtjast järele jääv raha pangale. Ehk siis minu poolt tehtud soodustatud isiku valik sai lõpu sellega, et tegelikult tegin oma pärijaks panga.

Ei kirjutaks praegu neid ridu, kui mulle poleks nende 10 aasta jooksul tagastatud muigamapanevalt väikest summat. Leppisin sellega, sest riik oli noor ja lohutasin end mõttega, et küllap aja möödudes see summa suureneb ja kui mitte, eks siis saa „soodustatud isik“ selle kunagi kätte.

Raha ei saagi kätte