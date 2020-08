Juhtkiri Juhtkiri | Pensionisamba saatus kohtunike kätes ohtuleht.ee , täna, 18:30 Jaga: M

Milline kaal on pensionireformil valitsuskoalitsiooni jaoks, saab selgeks, kui vaadata selle eelnõu menetlemise käiku: aasta alguses võttis riigikogu valitsuse usaldusküsimusega seotud seaduse vastu, ent president jättis selle välja kuulutamata. Kui riigikogu võttis seaduse taas muutmata kujul vastu, pöördus president riigikohtusse. Et riigipea pelgas seaduse jõustumisel mitme põhiõiguse riivet, siis on ainumõistlik, et asja arutab riigikohtunike üldkogu.