Seisukoht | Millal Sina viimati kahemeetrist vahet hoidsid? 

Terviseamet tuletab iga päev meelde, et koroonaviiruse leviku vältimiseks tuleb kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Nakkus levib eelkõige lähikontakti kaudu, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit. Kui paljud võivad kätt südamele pannes tõdeda, et nad on seda soovitust järginud? Linnapilt seda ei kinnita.

Restoranid, spordivõistlused, ööklubid, kontserdid ja muud lõbustusasutused on rahvast tihkelt täis. Poodidesse joonitud soovituslikud vahemaad on justkui relikt kaugest ajast, maskid koguvad kappides tolmu ja tutvusringkonnad korraldavad suuri koosviibimisi. Pean möönma, et endalgi unus lähikontaktidest hoidumine, mida võtan nüüd taas tõsisemalt.