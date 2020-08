Miks siseminister ei ähvardanud Narva koroonajooksikut kriminaalkaristusega? 

Siseminister Mart Helme ütles esmaspäeval, et karantiininõudeid rikkunud ukrainlased ja nende tööandjad tuleb vastutusele võtta. Küll aga on ka teada mitmed eestlased, kes on karantiini rikkunud. Näiteks Narva elanik, kes käis haigena Narvas ringi ja külastas 300 külastajaga e-spordiüritust. Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus selgitab põhjalikult, millisel juhul tegeleb koroonakarantiini rikkujaga politsei ja millal terviseamet.

„Rahvusvahelise õiguse kohaselt on igal riigil suveräänne õigus kontrollida välismaalaste riiki saabumist, riigis viibimist ja riigist lahkumist. Välistööjõu riiki lubamine oli tingimuslik, nad pidid jääma 14 päevaks isolatsiooni, mille pidi korraldama tööandja. Kui välistöötajad ja tööandjad neid nõudeid ei täida, siis on riigil õigus lõpetada välistöötajate Eestis viibimine ja nad on kohustatud pöörduma tagasi oma koduriiki. Riigi põhikohustus on kaitsta oma elanikke ja õigusvastaselt käitunud välismaalaste riigis viibimise lõpetamine on selleks üks meede. See, kas terviseamet kohaldab või ei kohaldada nende suhtes ka sunniraha isolatsiooninõude rikkumise tõttu, ei ole nende riigis viibimise ja töötamise tingimuste rikkumise vaates asjassepuutuv,“ lausub Annus.