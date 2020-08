„PUUDUTA MIND“ 144. SAADE | Telegramlased Mariann Joonas ja Hando Tõnumaa ei väsi üllatamast 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseteks külalisteks on portaali Telegram eestvedajad Mariann Joonas ja Hando Tõnumaa.

Seekord väidavad Mariann ja Hando saates "Puuduta mind", et koroona pandeemia ümber käiv trall on puhas teater.

Samas on viimastel nädalatel on koroonasse nakatunute arv Eestis tõusnud kolme protsendi võrra. Suuremad kolded on Tartumaal ja Ida-Virumaal. Kas räägime taas üle-Eestilisest pandeemiast? Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul pole muretsemiseks põhjust, kuid soovitab noortel olla pidutsemistega tagasihoidlikum.

Minister Tanel Kiik märkis aga, et olukord on muutunud palju keerulisemaks, kui see oli alles paar nädalat tagasi. Kiik teatas, et valitsus peab olukorra uuesti üle vaatama, sest isegi kui viimane seire juuli lõpust näitas päris head olukorda, siis praeguseks on olukord muutunud.

„Näeme, kuidas on inimesi, kes räägivad avalikult, nagu seda viirust ei oleks olemas. Mul on neile üks sõnum: tulge mõistusele! See ei ole okei ja me ei taha kindlasti, et see sõnum jõuaks noorteni. Siin ei ole küsimus karistustes või piirangute kehtestamises. Siin on küsimus inimeste tervises,“ ütles Kiik kolmapäeval toimunud pressikonverentsil.



Räägime ka sellest, kuidas tsensuur on võimsalt pead tõstmas ning palju alternatiivseid koroona teemat puudutavaid artikleid peavoolumeediast minema pühitakse. Ent päris lootusetu asi siiski ei ole, ERR on avaldanud artikli, mis paneb paljud ametlikud seisukohad küsimärgi alla.

