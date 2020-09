„PUUDUTA MIND“ 148. SAADE | Külaliseks on ERSO puhkpillimängijast astroloog Valdek Põld 

Valdek on tegelikult metsasarve mängija Estonia teatris. Ta oli puhkpilli mänginud alates 14. eluaastast, kui liitus kooli puhkpilliorkestriga ja alustas õpinguid Tallinna muusikakoolis. Käinud läbi konservatooriumist ja Estonia teatrist, leidis Valdek meeldiva töökoha ERSOs. "Kui ooperi- ja balletirepertuaar sai läbi mängitud, leidsin, et peaks end veidi täiendama ja lapse pärast pidi ka elu veidi kohendama," põhjendab Valdek. "Ühtlasi hakkasin põhjalikumalt tegelema ka astroloogiaga."

Astroloogia ja religioon on teemad, mis Valdeku elu täna iseenesestmõistetavalt saadavad. Kui mees hakkab midagi tähtsat planeerima, siis tuleb tähtede seisu vaadata, et kas aeg ideede teostamisteks on soodne. Tema tähelepanekud on alati täppi läinud.