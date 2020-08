Eesti uudised KOROONAHIRM: GoRunTartu võistlus muudeti ümber virtuaaljooksuks Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 14:13 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

08. augustil toimuma pidanud GoRunTartu sarja teine etapp toimub sel aastal olude sunnil vaid virtuaaljooksuna. Tegemist on jooksuvõistlusega, mis on varasematel aastatel kohale meelitanud üle 3000 osaleja.Jooksu ära jätmise taga on Covid-19 haigestumiste suurenemine Tartus.