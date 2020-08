Donald Trump: USA ettevõte peab Tik Toki siinse haru ära ostma ja suure tüki müügirahadest meile andma 

President teatas, et tegi nädalavahetusel Microsoftiga suheldes nõude märkimisväärsele osale äpi osturahadest. Samuti ähvardas ta äpi keelustada, kui 15. septembriks ei olda kokkuleppele jõutud. Tik Toki praegune omanik Hiina ettevõte ByteDance on Trumpi ähvarduste pärast suure surve all.

Trumpi administratsioon on süüdistanud äppi Hiina valitsusega informatsiooni jagamises. Seda eitavad nii Beijing kui äpi omanikud.

„Ameerika Ühendriigid peaksid saama müügirahast väga suure osa, sest meie oleme need, kes selle müügi üldse võimalikuks teevad. See tuleks müügist, millest muidu mitte keegi ei mõtleks. Mitte keegi peale minu ja mina näen, et see on väga õiglane diil,“ kommenteeris Trump.

Trumpi nõue müügist oma kasu saada muutis läbirääkimised veelgi keerulisemaks. Juuristid tõdevad kui ühest suust, et selline nõue on äärmiselt ebatavaline. DLA Piper'i all töötav advokaat Nicholas Kleini sõnul ei ole valitsusel reeglina sellist võimu, et eratehingust kasu lõigata.

Hiina riiklik päevaleht kirjutas teisipäeval, et Beijing ei ole nõus sellega, et ühte Hiina tehnoloogafirmat niimoodi röövitakse. Samuti oli väljaandes must-valgelt kirjas hoiatus, et kui Ameerika Tik Tokist niimoodi üle sõidab, siis on Hiina valitsusel küll ja veel vahendeid sellele vastamiseks.

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi ajakirja reporter Charlotte Jee nimetas Trumpi kommentaare äärmiselt üllatavaks. Ta kommenteeris BBC-le, et presidendi käitumine meenutab maffiat. „Kõigepealt ähvardab keelustamisega, et hinda alla suruda ja siis ütleb, et tahaks sellest hiljem ka oma osa saada. Justkui tänutäheks. Olukord on eriti kummaline ka sellepärast, et alles eelmisel nädalal arutasid meie seadusandjad, kas siinsed tehnoloogiaettevõtted on liiga suured. Nüüd üritab Trump üht neist vägisi veelgi suuremaks teha. See on tõesti väga veider olukord,“ kommenteeris Jee.

See, et Trump on võtnud tehingu heaks kiitja rolli, on oluliselt muutnud Valge Maja positsiooni. Samuti teeb olukorra keeruliseks väga kiiresti lähenev tähtaeg. „Tik Toki USA osa pannakse kinni 15. septembril. Seda juhul kui Microsoft või keegi teine on võimeline selle osa enne ära ostma ja jõudma kokkuleppeni nii, et meie riigikassa saaks sellest palju raha,“ nõudis Trump.