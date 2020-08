Eesti uudised AGA MEILE?! Riigilt ülisoodsa laenu napsanud Porto Franco edu innustab sama nõudma teisigi kinnisvaraarendajaid Aare Kartau , täna, 16:01 Jaga: M

Kredexi laenuta oleks Porto Franco keskuse ehitus seisma jäänud. Foto: Erki Pärnaku

Kas see on ikka õige, et riik annab ülisoodsa 39,4 miljoni euro suuruse laenu Tallinna sadama lähistele kerkivale Porto Franco kinnisvaraarendusele? Ehkki soodustingimustel antud laen tekitas mõnel pool kriitikat, leiavad ettevõtjad Guido Pärnits ja Urmas Sõõrumaa, et riigi abi on koroonakriisi taustal selliste projektide puhul vajalik. Sõõrumaa soovib sarnast laenu saada ka Patarei merekindluse renoveerimiseks.