VAHI ALL! Politsei pidas kinni Kohtla-Järvel mehe surnuks pussitamises kahtlustatava naise 

Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Aleksandra Mürsepp kommenteeris toona, et politsei tegeleb asjaolude täpsema väljaselgitamise ning kuriteos kahtlustatava tuvastamisega. „Arvestades kohapeal kogutud andmeid ja kuriteo toimepanemise raskust, on alust arvata, et tegemist on ohtliku isikuga. Politsei teeb enda poolt kõik selleks, et kahtlustatav kiiremas korras kinni pidada,“ nentis juhtivuurija.