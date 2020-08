EBAINIMLIK! Reid paljastas Ukraina põllutööliste šokeeriva kohtlemise: elukohas polnud elektrit ega kütet 

Kuigi põllumehi on mitmesuguseid, siis on ka selliseid, kelle pakutavad elutingimused on nii viletsad, et terviseamet kavatseb selle kohta materjalid tööinspektsiooni saata. Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht kommenteeris, et mõnedel võõrtööölistel tuvastati halvad majutus- ja hügieenitingimused. Näiteks pakkus üks põllumees oma kahele võõrtöölisele ainult üht voodit ja sedagi ilma voodipesuta ning ühel korral pakuti inimestele ajutiseks koduks pinda, kus puudus elu- ja pesuruumides nii elekter kui küte.