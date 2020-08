ÕL VIDEO JA GALERII | Eesti esimene teraapiakoer Susi saadeti pensionile, viineritest kee kaelas 

Susi on Eesti esimene teraapiakoer, kes nüüdseks on tööd teinud kuus aastat. 3. juulil kogunesid kunagised kliendid ja sõbrad, et tähistada Susi kümneaastaseks saamist ja koer väärikalt pensionile saata. "Susi oli faktiliselt number üks koer. Esimene teraapiakoerte eksam toimus Eestis 2014. aastal, kus osales viis koera, tema nende seas. Number üks jääb igaveseks talle," räägib Susi perenaine Maarja Tali, et Susi tunnusnumber teraapiakoerte registris oli 001.