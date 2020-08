NAISED TÄNAVATELE: Indias tehti fooritule pisikese muudatusega suur samm võrdsuse poole 

Ümber muudeti rohkem kui 100 foori, kirjutab The Guardian. Mumbai munitsipaalosakonna abikomissar Kiran Dighavkar kommenteeris, et muudatus iseloomustab linna seisukohta, et usutakse soolisesse võrdsusesse ja see on alles algus.

India finantsiline pealinn on lisaks ka naistele kõige ohutum linn terves riigis. Rongidele on loodud eraldi naistevagunid ja bussides on osad istmed naistele reserveeritud.