OTSEPILT | Riigikohus arutab pensionireformi: kas seadusemuudatus on põhiseadusega vastuolus? 

Vabariigi president rõhutas ka, et nii ulatusliku ja kogu ühiskonda puudutava küsimuse puhul nagu see on senise pensionisüsteemi ulatuslik muutmine, on oluline küsimused selgeks vaielda kõigil võimalikel tasanditel ning lõpuks saada selgus ja kõigi poolt aktsepteeritav lahendus riigikohtust.

Presidendi kõrval on ka õiguskantsler Ülle Madise suhtunud kriitiliselt pensionireformi. Näiteks ei ole Madise sõnul põhjendatud see, miks on vaja pensionireform ellu viia tagasiulatuvalt, võimaldades seni kogutud raha (sh riigi eraldatud sotsiaalmaks) II pensionisambast välja võtta.

Õiguskantsler Ülle Madise. Foto: Robin Roots

„Seadusele tagasiulatuva jõu andmist tuleb eraldi põhjendada ning selleks on vaja kaalukamaid argumente kui soov anda kohustusliku kogumispensioniga liitunutele rohkem vabadust pensioniraha üle otsustamiseks,“ selgitas õiguskantsler tänavu jaanuaris riigikogu rahanduskomisjonile.

Pensionireform on erakonna Isamaa kõige suurem valimislubadus, mille muutmine kirjutati sisse ka praeguse valitsuse koalitsioonilepingusse. Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul toetab erakond jätkuvalt seisukohta, mille kohaselt saaksid kõik Eesti inimesed õiguse enda raha üle ise otsustada.

Isamaa esiemes ja pensionireformi algataja Helir-Valdor Seeder. Foto: Teet Malsroos

„Senine praktika näitab, et meie pensionisüsteem vajab reformi ning seetõttu annamegi igale Eesti inimesele vabaduse ise otsustada, kas investeerida iseseisvalt, lahkuda või liituda teise pensionisambaga,“ ütles Seeder veebruaris, kui president saatis seaduse esimest korda tagasi riigikokku.