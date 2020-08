GÄNGITULISTAMINE ROOTSIS: 12aastase lapse mõrv pani justiitministri karmimaid karistusi nõudma 

Kohalik meedia kajastas, et tüdruku surmaga lõppenud tulistamine toimus ühe tankla läheduses. Kuigi korrakaitsjad ei ole seda ametlikult kinnitanud, ringleb meedias info, et tulistajad olid sihtinud kahe kriminaalse gängi liikme poole ja ei tahtnud lapsele viga teha. Tüdruk juhtus olema valel ajal vales kohas.

Politsei on alustanud juhtunu osas uurimise, kuid pole veel kedagi vahi alla võtnud. Võimud on avalikult tõotanud vägivaldseid kuritegusid karmimalt kohtlema hakata. Viimastel aastatel on Rootsis kasvanud gängidega seotud kuritegude arv.

Tüdruku surmapaika on viidud hulgaliselt lilli ja küünlaid. Osad kohalolijad kutsusid üles vägivallale vastu astuma. „Selline asi ei tohi korduda. See oli 12aastane tüdruk,“ kaebas üks kohaolija AFP uudisteagentuurile.

Rootsi justiitminister Morgan Johansson kommenteeris kohalikule väljaandele TT, et ta on tüdruku surmast jahmunud ning lubas suuremate politseijõudude kasutusele võtmist ja karmimate karistuste määramist.

Riikliku politsei juht Anders Thornberg kommenteeris, et võimud peavad asjad paika saama ühiskonnas aina kasvava vägivallaga. Samas kritiseeris opositsiooni juht Johan Forsell, et Rootsi ohutumaks tegemise meetmed peab uuesti läbi arutama.

Rootsi teatas eelmisel aastal, et paneb kokku eriüksuse, mille peamine ülesanne on gängidevahelise vägivalla maha surumine. Politsiele on antud lisajõudu valve pidamiseks. Lisaks on viimastel aastatel karmistatud uimastite ja relvadega seotud kuritegude karistusi.