Harri Tiido: Lääs ei suuda Venemaad muuta, seda suudab vaid Venemaa ise 

Tiido märkis veel ERRi uudisportaalis Toomas Sildamile antud intervjuus, et Eesti peaks hoidma tihedat koostööd Soomega, kuna iga riik vajab enda positsioneerimiseks taustsüsteemi ja Soome oleks Eestile hea suurem partner nö suurem teine.

Maailmas toimuvast valmistab Tiidole muret ka Hiina ja Venemaa koostöö, mis toimib diplomaadi sõnul tänu konfutsianismi ja Vene traditsioonilise elulaadi sarnasusele – mõlemad põhinevad kollektiivile. Ta märkis, et Venemaa ja Hiina on arendanud välja võimekuse eraldada oma autonoomne internet World Wide Web'ist ja oma GLONASS GPS'ist, mis annaks neile võimaluse võtta maailmavõrk maha ja likvideerida GPS nii, et nende enda võrgud töötavad edasi.