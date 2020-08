Kuritööd Eesti küberruumis: arvepettused, meilikonto kompromiteerimised ja õngitsuskirjad 

Kontoandmete õngitsemise kõrval oli taas Eestis näha SEB panga nime ära kasutavaid õngitsuskampaaniaid, mille eesmärk oli varastada kontodelt raha. Õngitsuskirjade teemaridades kasutati tavapäraseid meelitamisvõtteid, et panna inimesi uudishimu tundma, kas keegi on tõepoolest neile makseid tagasi saatnud või on neile laekunud ootamatu pangaülekanne.

Juunis sai RIA informatsiooni, et aasta varem, 2019. aasta maikuus olid lekkinud ühe Eesti kuulutuskeskkonna 27 000 kasutaja kontoandmed (meilikontod ja paroolide räsid). Kuna samade kontoandmetega enam keskkonda sisse ei saa, on lekke puhul ohuks eelkõige paroolide korduvkasutamine teistes keskkondades. Omanik kinnitas, et on lekkest teavitanud kasutajaid ja Andmekaitse Inspektsiooni.