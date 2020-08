Lugejakiri Vastukaja | Töönädal lühemaks, et rahvas jõuaks meelelahutusäris raha kulutada Aavo Vään, mustamäelane , täna, 10:56 Jaga: M

Foto: Alar Truu

27. juuli Õhtulehest oli meeldivaks üllatuseks lugeda Kaarel Tälli seisukohta „Reeded ikkagi vabaks!?“. Nõustun arvamusega, et koroonapandeemia on näidanud, et töö tegemiseks ei pea tingimata käima viis päeva nädalas kontoris istumas. Õnneks on praegu olukord nii Eestis kui ka mujal maailmas näitamas pandeemiast paranemise märke. See saavutati eelkõige tänu sellele, et piirati inimeste liikumisi nii riigisiseselt kui ka riikide vahel, mis on kahtlemata mõjunud laostavalt turismiga seotud ettevõtlusele.