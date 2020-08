Riigikohus mõistis vanglamässu osalised süüdi 

2015. aasta juunis keeldus osa Viru vangla kinnipeetavatest toidust, protestides toidujagaja vastu, kes oli samuti kinnipeetav. Süüdistatavate meelest ei sobinud ta sellesse ametisse. Nimelt teadsid vangid, et toidujagajaks määratud mees on homoseksuaal, ning nõukogude ajast pärit vanglakommete järgi on tegu kõige madalama staatusega isikuga, on kirjutanud Põhjarannik. Toidujagajat välja ei vahetatud, mispeale leppisid vangid kokku, et kambrites hakatakse protestiks aknaid lõhkuma. Seda tegigi ühel ajal 17 kinnipeetavat.