Rahandusminister Helme jättis riigikogu pika ninaga 

Erikomisjonide juhid Jürgen Ligi (Reformierakond) ja Katri Rai (SDE) soovisid, et rahandusminister Mart Helme vastaks riigikogu liikmete küsimustele vähemalt kolme miljoni eurose lepingu kohta USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Eesti Päevaleht tõi eelmisel nädalal esile, et Skandinaavia pankade rahapesu võimalikku trahviraha ka Eestile kauplema palgatud advokaat, FBI endine peadirektor Louis Freeh, on oma paralleelse nõustamisfirma kaudu aidanud venelastele kuuluvat Küprose ettevõtet just rahapesu süüdistusest vabaneda.

Ehkki Helme teatas juba ette, et koosolek jääb ära, sest kvoorumit ei saada täis, kogunesid opositsiooni esindajad siiski istungile.

Komisjoni juhtides tekitas ka hämmingut Helme reedene teade, et esmaspäeval istungit ei toimu. „See on ikka müstika, kuidas ta [Helme] ei juhi ainult valitsust, vaid ka riigikogu,“ imestas Ligi. „Tema teadis juba reedel, et riigikogulased ei tule kohale [st kvoorum ei tule täis]. Ta kardab, aga ega see boikoteerimine tähenda, et me teemaga edasi ei tegele.“

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik peab sedalaadi käitumist lubamatuks. Kuidas saab minister öelda, kas komisjoni istung toimub või mitte? „Meie hinnangul on tal see kohustus [tulla, anda vastuseid ja näidata dokumente]. Lähtume riigikogu kodukorraseadusest, mille järgi on vabariigi valitsusliikmetel ja kõrgetel ametnikel kohustus ilmuda riigikogu komisjonide ette,“ selgitas Raik.

Helme sammud komisjonide tööd aga ei takista, sest osa dokumente on kätte saadud välisministeeriumist ja riigikantseleist. Lisaks plaanitakse esitada kirjalikke küsimusi erinevatele ametitele, sealhulgas nii rahandusministrile, finantsinspektsioonile kui ka riigiprokurörile.

„Kui minister ei tule täna, siis tahame tema tulemist teisel ajal. Seni on peaminister toetanud ministrite osalemist erikomisjonides. Ilmselt tuleb seadust täiendada selles osas, mis puudutab ministrite kohustust tulla komisjonide ette. Tuleb teha ettepanek, et kui minister ei ilmu komisjoni ette, siis järgneb karistus,“ pakkus Raik.