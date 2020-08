Maailm Madeleine McCanni arvatav röövija politseiga ei räägi Tõnis Erilaid , täna, 19:49 Jaga: M

Christian Brückner Foto: AFP/Scanpix

2007. aasta mais Portugalis Praia de Luzi kuurordis kolmeaastase briti tüdruku Madeleine McCanni röövimises ja tapmises kahtlustatava Christian Brückneri advokaat väidab, et mees ei räägi politseiuurijatega praegu ega ka edaspidi. „Kuigi tal ei ole midagi varjata,“ on jurist kindel. Küll on ta kiidelnud, kuidas tungis seal ühte tuppa ja masturbeeris ühe unne vajunud tüdruku kohal teiste magajate juuresolekul.