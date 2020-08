Juhtkiri Juhtkiri | Helme venitamisstrateegia ei ärata usaldust ohtuleht.ee , täna, 18:28 Jaga: M

Miks ei ilmunud rahandusminister Martin Helme esmaspäeval riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisistungile? Tema ametlik põhjendus on, et mingit koosolekut ei toimunudki, sest kokku ei tulnud nõutav arv komisjoni liikmeid. Võib vaid arvata, miks puudusid istungilt ainult koalitsioonierakondade saadikud, ent ajakirjandusele esitatud põhjenduste seas oli näiteks, et üks rahvasaadikutest pidi viima oma auto teenindusse. Koosoleku väidetav ärajäämine olevat aga olnud rahandusministri nõunikule teada juba eelmisel nädalal.