Tartu soovib koroonahirmus meetmeid karmistada. Koldeks osutunud Vabank juhataja: peod ei lõpe enne, kui valitsus seda nõuab 

Seetõttu pani sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhata Heli Laarmann esmaspäeval kõigile pidude ja kontsertide korraldajatele südamele, et nad kaaluks Covid-19 nakatunute hulga suurenemise tõttu vähemalt järgmisel kahel nädalal ürituste ära jätmist. Ööklubi Vabank juhataja Mürk möönis aga, et sama hästi võib vastutustundetu viirusekandjaga kohtuda ka toidupoe pirukaletis, spordiürituse mass-stardis või bussipaviljonis ühistransporti oodates.

Teda nörritab, et iga Covid-19 viiruset rääkiva loo juures on Vabanki pilt ja nimi, sest klubi valitsuse kehtestatud piirangute vasti ei eksinud. „Seda tegi vastutustundetu klient, kelle nime ja pilti ei näidata, kuid haavav kriitika käib ainuüksi meie pihta,“ lausus Mürk.

Ent nagu öeldud, näeb ka Tartu linn vajadust meetmete karmistamiseks. Vabariigi valitsusele saadetud Tartu linnapea Urmas Klaasi allkirjaga pöördumises tõdetakse, et hetkel kehtivatest nõuetest ning piirangutest olukorra kontrolli all hoidmiseks enam ei piisa.

Tartu peab vajalikuks 2+2 reegli taaskehtestamist. „Inimesed on minetanud ohutunde ja ei mõista enam, et distantsi hoidmine võimaldab kaitsta inimestel ennast ja oma lähikondseid nakkuse eest ning piirata haiguse levikut,“ sedastas kiri peaministrile.

Teiseks tegi linn ettepaneku taastada ööklubide, vesipiibukohvikute ja täiskasvanute klubide tegevuse osas varasemalt ehk enne 1. augustit 2020 kehtinud nõuded. „Olukord on muutunud ja Vabanki puhang kinnitab, et piirangute leevendamine ei ole õigustatud,“ seisis kirjas.

Kolmandaks tegi linn valitsusele ettepaneku kehtestada avalikes siseruumides maskide kandmise soovitus. „Sellist või veelgi rangemat meedet on juba rakendanud või on seda lähiajal tegemas mitmed Eesti lähiriigid,“ täpsustati kirjas, mis lõppes mõttega, et on ainumõeldav, et Covid-19 haiguse leviku tõkestamiseks rakendatavad meetmed on samad kogu riigis.