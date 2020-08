Sisuturundus KAS SAAD HAKKAMA? Liitu suvise väljakutsega ning naudi 21 päeva vegantoitu! Eesti Vegan Selts , täna, 15:35 Jaga: M

GALERII

Foto: Envato Elements

Veganlusest on tänaseks kuulnud ilmselt enamik Eesti inimesi ning huvi selle vastu kasvab jõudsalt üle kogu maailma. Üha rohkem ilmub teadusartikleid ja uuringuid, mis kinnitavad, et liigne loomse tarbimine ja tootmine on kahjulik nii keskkonnale kui ka meie enda tervisele. Lisaks ollakse üha teadlikumad loomade heaoluga seotud probleemidest suurtööstustes.