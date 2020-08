Peeter Olesk | Kui sammud lähevad sassi 

Arvamine, et liberaalsus poliitikas lubab taolist sümmeetriat koguni pikemaks ajaks, on minu meelest täiesti petlik, sest niimoodi peidetakse esiteks ära need põhjused, miks 1990. aastate lävel Eestis kohalik liberaalsus tekkis ja teiseks jäetakse nõndaviisi vastamata küsimusele, kuidas mõjutab inimeste käitumist ühiskondlik kihistumine ehk sotsiaalne stratifikatsioon. See on protsess, mis sisaldab alati kas üldisi või lokaalseid konflikte. Tekkis liberaalsus Nüüdis-Eestis, aga kahes laines.

Liberaalsus majanduses ja möönvus moraalis

Esimene laine jõudis siia kui vastupidine liikumine katsetele kohaneda nõukogude korra lagunemisega, eriti probleemis ümber isiksuse vabaduste jäävuse. Tollal alles alustanud liberaalid kaitsesid üksikisiku vaba tahet kui demokraatia vundamenti ühiskonnas, kus see, mida Sina arvad, on Su enese määrata nendes piirides, milles ühiskond on kokku leppinud. Tolleaegsed kohanejad nii ei mõelnud, nende jaoks oli olulisem vaikne leppimine äsjase lähiminevikuga. Niisuguste kohanejate arvates oli (ja on osalt praegugi) näiteks kuulumine NLKP-sse selline praktiline samm, milles polnud midagi pahatahtlikku.

Liberaalsuse teine laine tuli Eestisse ja õigupoolest ka võimu juurde 1990. aastate keskpaiku, täpsemalt siis, kui riigipoolne sekkumine konkreetselt meie majandusellu tundus minevat vastuollu vabaturundusliku äriajamisega. Mis see free market tegelikult on, kuidas ta on reguleeritud ja milline on olnud tema ajalugu – ega seeüle pikemalt ei arutletud. Et vabakaubandus ei ole miskisugune universaalne ideaal, see selgus alles pikkamööda ning võrdlemisi valusalt.

Me ei saa enam eitada tõsiasja, et paljudes valdkondades ei häbeneta pöörduda praeguses olevikus ja lähitulevikuski riigipoolse või koguni euroopaliku toetuse poole, ehkki võiks ju olla arusaadav, kui nõrk riik, nagu ka äärmiselt ebaühtlase arenguga Euroopa kui mõtteline tervik, ei saa toetada ühtviisi kõiki, kaasa arvatud noidki, kes veel hiljuti olid tugeva riigi vastased. Ajalugu üksnes kinnitab seda. Teisest maailmasõjast väljumisel ei olnud riiklik planeerimine ega sotsiaalne turumajandus sugugi samalaadsed sõimusõnad nagu praegu „vasakpoolsus“ tähenduses „varade ümberjaotamine olgu või vägivallaga“.

Minu ääremärkust tuleb mõista nii, et ma eristan liberaalsust majanduses ja tolerantsi ehk möönvust näiteks moraalis. Agressiivne inimene on minu jaoks antipaatne mistahes seisundis, ükskõik, on ta siis kaine või mitte. Inimese usklikkust möönan ma nõndasamuti nagu tema õigust olla ateist. Kas liberaal (keda ma ei ole!) möönaks kõike? Lubatagu selles kahelda, sest liberaalil on omad kohustused ja järelikult ka piirangud. Neist kõige määravam on ehk see, et liberaalil puudub loomupoolne õigus pidada ennast riigi sees või riikide vahel paremaks ja avatumaks kui ülejäänud kodanikud. Liberaal ei asu heaoluühiskonnale lähemal kui näiteks majanduslikult kaalutlev parempoolne.

Kasvõi Läänemere Raudtee – miks me peame eestikeelses asjaajamises kasutama poolingliskeelset sõnaühendit Rail Baltic? – väljaehitamine ei ole liberaalide pärusmaa, küll on see majanduslikus ja julgeolekupoliitilises mõttes just parempoolne samm. Loota aga, et nimelt see samm viibki meid vabade kodanike heaoluühiskonda ja parandab keskklassi enesekindlust, on abitu lihtsameelsus, kuna keskklassi võimalikult lai kandepind ei kaota klassivahesid.