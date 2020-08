Helme: minu info kohaselt ei toimu täna mingit erikomisjoni istungit, komisjonilikmed näevad ka USA advokaadibürooga sõlmitud lepingu materjale 

Martin Helme jagas selgitusi Facebookis, kirjutades, et temale teadaolevalt mingit istungit üldse ei toimu. "Loobitakse kõlavaid süüdistusi, justkui ma eiraks komisjoni kutset ja justkui ei jagaks nendega infot. Mõlemad süüdistused on loomulikult avalikkust eksitavad. Minule teadaolevalt ei toimu täna kummagi erikomisjoni istungit, sest neil ei tule kvoorum kokku. Lugupeetud opositsionäärid korraldavad lihtsalt järjekordseid vihkamisminuteid ja pole vahet, kas nad teevad seda mõne komisjoni ruumis või riigikogu kohvikus, selline omavaheline koosviibimine ei ole riigikogu komisjoni koosolek. Mul ei ole nii suurt südamesõprust ei Ligi ega Raikiga, et neile seal seltsi pakkuda. Kuna minu info kohaselt koosolekut ei toimu, jäin juba oma varem paika pandud plaanide juurde ja ei viibi täna Tallinnas," jagas rahandusminister sotsiaalmeedias.

Ta lükkas ümber ka opositsiooniliikmete väited nagu ta ei jagaks küsitud dokumente. "Lihtsalt materjal, mida riigikogulased paluvad ei ole mõeldud avalikkusele kättesaadavana ja riigikogu ning ministeeriumi ametnikud korraldavad juba eelmise nädala lõpust seda, et vajalikud dokumendid oleks kättesaadavad viisil, mis taoliste dokumentide puhul on sobilik. See tähendab, neid ei saadeta mitte meili teel kõigile mööda ilma levitamiseks, vaid võimaldatakse prinditud ja nummerdatud koopiatega tutvuda turvatud ruumis, kuhu ei saa kaasa võtta salvestusaparaate. Ma ei ole kunagi pidanud normaalseks meil väljakujunenud mitteametlikku kommet, et piiratud ligipääsuga dokumendid levivad vabalt ja karistamatult ringi. Piiratud peavad nad aga olema, sest seal on tundlikku diplomaatilise iseloomuga materjali ning ärisaladust sisaldavat materjali, kus Eesti riigil on teiste osapoolte ees kohustus hoida info enda teada. Uudishimu pole argument, teadmisvajadus on ja ma pole kunagi seadnud kahtluse alla riigikogu liikmete teadmisvajadust."