Rootsi Yle ajakirjanik: Eesti välissuhteid ei ohusta EKRE, vaid hoopis väliminister Urmas Reinsalu 

Veterandiplomaat Tiido ütles enneaegselt ametist lahkumisel intervjuus, et praeguse valitsuse ajal on Eesti ja Soome omavahelised suhted halvenenud ning seda peamiselt EKRE pärast, mille liikmed välispoliitilistes küsimustes liialdavad ja lihtsustavad.

Samal teemal Poliitika Suursaadik Harri Tiido lahkus ametist eriarvamuste tõttu praeguse valitsusega Antell vaidleb Tiidole vastu ja ütleb oma artiklis, et praegu on veel vara hinnata, kas välissuhte kahjustamisel on võtmeroll just EKRE-l. Pigem nimetab Antell EKRE senist mõju välis- ja julgeolekupoliitikale marginaalseks.

Antell märgib, et peaminister Jüri Ratas andis ka viimases valitsuses välisministri ja kaitseministri kohad Isamaale, parteile, mis on Eesti välissuhete kujundamisega tegelenud juba 90ndate aastate algusest peale. „Kaitseminister Jüri Luik ütles ametisse astudes isegi, et võttis vastumeelselt mandaadi tagamaks, et valitsus ei kahjusta kaitsepoliitikat,“ tõi ajakirjanik välja ja tegi terava märkuse, et kui Luik suudab koos ametnikega Eesti välissuhteid soojana hoida, ei ole selleks võimeline Eesti välisminister.

„Eesti jaoks on praegu suurem probleem välisminister Urmas Reinsalu. Mitmed diplomaadid, eksperdid ja ametnikud, kellega olen viimasel aastal rääkinud, on öelnud, et tal on kalduvus oma sõnavõttudega probleemidesse sattuda,“ kirjutas Antell. Ta väidab, et Reinsalu räägib Soomes ja ka ELis sageli saavutatud projektid palju suuremaks ja uhkemaks, kui need tegelikult väärt on. Sellega jätab ta ühtlasi teiste riikide ametikaaslased halba valgusesse.