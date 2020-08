Selged dialoogid ja rikkalik heli – tänu TV kõlarile on lemmiksaadete vaatamine tõeline rõõm! 

On üldteada tuntud tõde, et kui akustika on hea, siis on teleka vaatamisest saadav elamus ka kordades parem. Just seetõttu on maailma üks tuntuim helitehnikafirma Bose toonud turule uue TV kõlari. Vaatamata väikesele mõõdule pakub see rikkalikku ja sügavat heli.