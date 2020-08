Terviseamet: ööpäevaga lisandus üks positiivne testitulemus, mis on seotud Tartu koldega 

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 1 positiivset tulemus Tartu linna, nakatumine on seotud Vabanki puhanguga. Kokku on Vabanki puhangus seni haigestunud üle Eesti 29 inimest, neist 17 Tartu linnas, kus on hetkel tuvastatud 162 lähikontaktset. Lisaks 18.07 toimunud peole ööklubis Vabank, kus viibis nakatunud isik, on tuvastatud 5 nakatumist inimeste hulgas , kes viibisid 24.07 baaris Naiiv (sealhulgas soomlane, kes hiljem andis kodumaal positiivse proovi). Palume kõigil seal viibinutel oma tervist jälgida ja sümptomite tekkimisel koheselt perearsti poole pöörduda.