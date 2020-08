Terviseamet: ööpäevaga lisandus 11 positiivset testitulemust, enim teadaolevatest on Tartust

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 3 positiivset tulemust Tartu linna ja 2 Harjumaale (üks Tallinna). Jõgevamaale, Ida-Virumaale ja Lääne-Virumaale laekus igasse ühte üks positiivne tulemus. Kolme positiivse tulemuse puhul on maakond teadmata. Neli uut juhtumit lisandus Vabanki puhangule (täna 7.30 seisuga oli selles puhangus kokku nakatunud 33 inimest). Ida-Virumaa juhtum ja Harjumaa juhtum on Hispaaniast sisse toodud. Kaks teadmata maakonnaga juhtumi puhul on tegemist meremeestega. Ülejäänud nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.