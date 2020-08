Terviseamet: ööpäevaga lisandus 11 positiivset testitulemust

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus neli positiivset testi tulemust Tartumaale, 1 Harjumaale, 1 Ida-Virumaale, 1 Viljandimaale ja 1 Võrumaale. Kolme positiivse tulemuse puhul on maakond teadmata. Ida-Virumaa juhtumi puhul oli tegemist kaubalaev Yara Nauma meremehega. Ülejäänud nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.

6. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi üheksa inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 395 COVID-19 haigusjuhtumit 382 inimesega.

Eestis on kokku tehtud enam kui 122 tuhat esmast testi, nendest 2124 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata SIIT.

Järgmised kaks nädalat on Eestis kriitiline aeg, mille jooksul on meil võimalik need puhangud kontrolli alla saada, juhul kui me kõik käitume vastutustundlikult.

Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida on soovitav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mistahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik COVID-19 kahtlased saata testimisele.