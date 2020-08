ILMAPROGNOOS | Jaheda vihmaga alanud nädal kisub lõpuks pea 30kraadiseks kuumuseks 

Teisipäeval pöördub õhuvool lõunasse ja kannab vahemerelise päritoluga sooja ja niisket õhumasssi meie poole. Päeval sajab aeg-ajalt vihma, pärastlõunal on küll sajuhooge üürikeseks hõredamalt, kuid õhtul sajab Mandri-Eestis kõikjal vihma, vähem on sadu saartel. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest ja on mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 17..21, Kagu-Eestis võib 25 kraadi ümbrusse tõusta.



Kolmapäeva öösel on Mandri-Eesti ikka vihmapilvedega kaetud, Saare- ja Hiiumaa saavad vaid kergeid sabinaid. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Päeval laieneb Kesk-Euroopa poolt kõrgrõhkkond üle Balti riikide ja hajutab sajupilved ning taevas muutub selgemaks. Tuul pöördub läänekaarde ja muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 19..23 kraadi.



Neljapäeval tugevneb kõrgrõhkkond. Taevas on vaid õhukest pilvekihti, aga sadu sellest tõenäoliselt ei tule. Õhutemperatuur on öösel 8..13, saartel kuni 15, päeval 20..25 kraadi. Mõõdukas tuul puhub läänekaarest.



Reedel on ilm sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Läänekaare tuul jääb nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 17, päeval 22..27 kraadi.



Nädalavahetus toob meile südasuvist sooja. Öösiti on taevas selge ja õhutemperatuur langeb 12..17 kraadini. Päeval areneb pilverünki, aga alles pühapäeval suureneb üksikute äikesevihmade võimalus. Õhutemperatuur tõuseb 24..29 kraadini.