Eesti uudised SUUR KOROONAKAART: koroonakolded liiguvad Eestile üha lähemale, kuid viirus pole enam nii tappev kui kevadel Priit Pärnapuu , täna, 16:33

Musta ja punasega on riigid, kus viimase kahe nädalaga on koroonaviirusega nakatunuid 100 000 elaniku kohta sedavõrd palju, et tuleks jääda Eestisse sisenemisel kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Samuti soovitab välisministeerium vältida sellistesse riikidesse reisimist. Foto: Priit Pärnapuu

Euroopas leviv uus koroonalaine jõuab Eesti piiridele üha lähemale. Surmajuhtumeid on aga kevadise tippajaga võrreldes väga vähe. Täpsemalt vaata riikide arenguid koroonarindel kaardilt ja graafikutelt.