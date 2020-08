Irja Lutsar: edasine strateegia peaks arvestama, et koroonaviirus võib jääda meiega aastakümneteks 

„Meil tuleb suure tõenäosusega selle viirusega väga kaua koos eksisteerida ja see on inimeste, mitte viiruse otsustada, kuidas me seda teha tahame või oskame,“ kirjutas Lutsar ja märkis, et viirus on maailmas ringelnud juba seitse kuud ja ei näita vaibumise märke, jagas ERRi uudiseportaal.