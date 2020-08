Minister Reps Kert Kingole: peremudeleid lasteaias ei õpetata, vaid aktsepteeritakse, kui lapsel on kaks isa või kaks ema 

„Peremudeleid lasteaias ei õpetata, vaid selgitatakse vastavalt olukorrale, milliseid perekonna erinevaid vorme on inimestevahelistes suhetes välja kujunenud. Näiteks ei õpetata lasteaialapsele peremudelit kahe ema või kahe isa näol, vaid aktsepteeritakse, et mõne lapse kodus võib olla nt ema ja isa, vanavanem, hooldaja, üksik ema või isa, kaks isa või kaks ema,“ teatas Mailis Reps riigikogulasele vastuseks. Ka ei innustata kõnealuses trükises tüdrukuid kandma poiste riideid või vastupidi, vaid aktsepteeritakse, kui mõni poiss või tüdruk seda teeb. „Läbiv põhimõte on, et lapses ei tohi tekitada tunnet, et tema kui isiksus või tema pere on vähem väärtustatud kui teised, mistõttu on vajalik eelmainitud teemasid ka käsitleda. Järjest enam jõuab nii peavoolu- kui ka sotsiaalmeediasse sõnumeid selle kohta, kus üldtuntud isikud räägivad avameelselt oma elamisest nn vales kehas ning sellega kaasnenud probleemidest ja otsustest,“ selgitas minister. „On arusaadav, et vanemad võivad omavahel selliseid teemasid arutada ka kodus, mistõttu tuleb laps lasteaeda nende küsimustega, mis tal kodus tekkisid või ka vastuseta jäid. Teie poolt tõstatatud teemade osas on ekspertide sõnul nii lapsevanemad kui ka lasteaiaõpetajad pidevalt nende poole pöördunud, kuidas teemasid eakohaselt ning sobilikult käsitleda, mistõttu need ka juhendmaterjalis kajastatud on.“