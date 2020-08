Võrukad on hädas vihmaga hoovi tungiva kapsasupiga 

Galina sõnul oli kõige hullem olukord eelmise sügise uputuse ajal. „Linnud käisid siis terve kuu minu koduhoovis toitu nokkimas. Majast möödunud tuttavad küsisid, et mis sul seal haiseb. Aga ka sellel teisipäeval jäi hoovi üht-teist maha,“ ütleb ta. Jüri tänaval elav mees täpsustab, et seekord ulpisid leemes suured rasvalärakad. „Ega meil siin katsepolügoon ole, et vaatame, kuidas saate elektrita hakkama ja kuidas solgivoogudega!“ lajatab ta. Galina ütlust mööda on jama ka selles, et tema kodumaja on puidust ning vundamendini tungiv vesi ei mõju sellele just kuigi hästi.