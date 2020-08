Maailm Vahemerel kasvab paadipõgenike hulk Tõnis Erilaid , täna, 19:31 Jaga: M

AINULT MEHED: Itaalia rannavalvelaev tõi Vahemerelt 1. augustil Lampedusal Pelagie randa suure rühma pagulasi. Foto: AFP/Scanpix

Lõuna-Itaalia linnade juhid on marus: pagulaskeskused on pilgeni täis ning migrandid on praeguse kuumalaine ajal rahutud ja valmis mässama. Sajad pagulased on karantiininõudeid eirates laagritest põgenenud. Samal ajal kasvas paadipõgenike arv juulis märgatavalt. Peamiselt tullakse Tuneesiast, kus pandeemia tõi kaasa sügava majanduskriisi.